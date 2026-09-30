Ungkap Lab Narkoba di PIK 2, WN Tiongkok Racik 20 Ribu Pods Etomidate

Ilustrasi cartridge vape elektrik yang ternyata berisi cairan Etomidate, atau narkoba cair. (Istimewa)
JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar industri rumahan (clandestine lab) pembuatan pods berisi zat berbahaya jenis etomidate di perumahan mewah Cluster Hawai Cove, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.
Dalam operasi penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria warga negara (WN) Tiongkok berinisial CF, 27, serta menyita puluhan ribu cartridge siap edar.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengonfirmasi langsung pengungkapan kasus laboratorium gelap yang berada di wilayah hukumnya tersebut.
"Ya benar, kami baru saja mengungkap Clandestine Lab di sebuah perumahan di Cluster Hawai Cove 6 kawasan PIK 2, Kelurahan Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten," kata Nasriadi, Rabu (30/9).
Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal A Sambo menjelaskan, keberhasilan pengungkapan laboratorium ilegal ini berawal dari laporan warga terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Slipi, Palmerah.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim bergerak melakukan observasi hingga mengidentifikasi target operasi yang terdeteksi berada di kawasan PIK 2.
Di bawah pimpinan Katimsus 2 AKP Jimi Farid M, perburuan membuahkan hasil saat petugas mengamankan CF di lokasi pertama, yakni Cluster Hawai Cove 8 Nomor 7, pada Senin malam (21/9).
"Saat diamankan, CF sedang bersama dua rekan sesama WN China berinisial ZD dan YX. Namun dari hasil pemeriksaan awal, kedua rekan tersebut tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan barang bukti yang disita," terang Vernal.
Dari penangkapan awal, polisi mengamankan 22 ikat plastik bungkus pods cartridge etomidate dan satu unit ponsel hitam.
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