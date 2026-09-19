Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Minggu, 20 September 2026 | 01.58 WIB

Polisi Sebut Selebgram Jule Korban Bandar Etomidate, Diusulkan Masuk Rehabilitasi

Selebgram Julia Prastini atau Jule bersama Bigmo. (YouTube: niceguymo) - Image

Selebgram Julia Prastini atau Jule bersama Bigmo. (YouTube: niceguymo)

JawaPos.com - Selebgram Julia Pristine alias Jule dipastikan tidak menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan etomidate meski sempat ditangkap. 

Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyebut Jule sebagai korban, sehingga ia akan melalui mekanisme restorative justice untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.

Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tanjaya menegaskan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Sabtu (19/9).

Dia menyatakan bahwa Jule benar adalah korban dari bandar dan pengedar yang sudah menjadi tersangka. ”Betul (secara hukum Jule korban),” kata Michael.

Dalam kasus tersebut, polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka. Yakni 2 perempuan berinisial RR dan RN serta seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial XC.

Menurut Michael, selama ini Jule diketahui membeli etomidate dari RR dan RN.

”Untuk JP selama ini melakukan pembelian hanya kepada RR dan RN, hanya itu saja. Selama ini, baik dari penelusuran-penelusuran kami maupun dari interogasi itu match, yaitu tidak pernah membeli kepada yang lain,” ujarnya.

Dari tangan Jule, polisi mengamankan barang bukti 1 catridge vape berisi etomidate dan 3 catridge vape kosong yang sebelumnya berisi etomidate.

Saat ditangkap pada 14 September lalu, Jule tengah bersama 2 orang lain. Namun, kedua orang tersebut negatif narkoba.

Sementara dari tangan RR dan RN, polisi mengamankan 27 cartridge vape. Lalu di tempat XC, polisi juga mengamankan barang bukti 71 cartridge vape berisi etomidate.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Memutus Peredaran Narkoba di Sumut, Perang dari Hulu: Edukasi, Kolaborasi dan Gerakan Masyarakat - Image
Berita Daerah

Memutus Peredaran Narkoba di Sumut, Perang dari Hulu: Edukasi, Kolaborasi dan Gerakan Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 | 02.54 WIB

Pemasok Sabu untuk Aktor Revaldo Fifaldi Ditangkap, Pertama Bertemu di Tempat Rehabilitasi Narkoba - Image
Kasuistika

Pemasok Sabu untuk Aktor Revaldo Fifaldi Ditangkap, Pertama Bertemu di Tempat Rehabilitasi Narkoba

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.42 WIB

Baku Tembak dengan DPO Bandar Narkoba di Lampung Utara, 3 Polisi Luka-Luka - Image
Berita Daerah

Baku Tembak dengan DPO Bandar Narkoba di Lampung Utara, 3 Polisi Luka-Luka

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore