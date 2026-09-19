Mengenal Etomidate, Zat yang Terkandung dalam Vape Selebgram Jule

JawaPos.com - Nama etomidate menjadi pembicaraan warganet usai Selebgram Julia Prastini alias Jule diamankan pihak Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta.

Etomidate sendiri merupakan obat yang digunakan dalam proses induksi anestesi umum untuk membuat pasien kehilangan kesadaran sebelum menjalani tindakan medis. Obat ini juga dapat digunakan sebagai salah satu agen anestesi untuk mempertahankan kondisi tidak sadar, terutama dalam prosedur operasi yang berlangsung singkat.

Salah satu keunggulan etomidate adalah kemampuannya membuat pasien tertidur dengan cepat dengan efek yang relatif kecil terhadap penurunan tekanan darah. Karena karakteristik tersebut, etomidate kerap dipilih untuk pasien dalam kondisi kritis yang mengalami ketidakstabilan kardiovaskular, termasuk pasien syok maupun korban trauma berat.

Cara kerja etomidate berkaitan dengan sistem saraf pusat. Obat ini meningkatkan aktivitas neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), yakni zat alami di otak yang berperan menghambat penghantaran sinyal saraf. Efek tersebut kemudian menyebabkan penurunan aktivitas sistem saraf hingga pasien kehilangan kesadaran.

Namun, etomidate bukan obat yang dirancang untuk digunakan dengan cara dihirup, termasuk melalui perangkat vape. Penggunaan etomidate dengan cara tersebut berpotensi membahayakan karena senyawa ini tidak dirancang untuk dipanaskan dan dihirup.

Pemanasan menggunakan perangkat vape juga berpotensi memengaruhi kestabilan kimia etomidate. Perubahan tersebut dapat menghasilkan senyawa lain yang berpotensi berbahaya bagi tubuh. Selain itu, penggunaan melalui inhalasi membuat jumlah zat yang masuk ke tubuh sulit dikendalikan sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya overdosis.

Penggunaan etomidate melalui vape juga berisiko menimbulkan gangguan pada paru-paru akibat paparan partikel maupun bahan kimia asing. Hingga kini, tidak terdapat data keamanan yang memadai untuk mendukung penggunaan etomidate melalui metode inhalasi.

Dengan demikian, etomidate merupakan obat anestesi yang penggunaannya ditujukan untuk kebutuhan medis tertentu, bukan untuk digunakan melalui perangkat vape. Cara pemberian yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko kesehatan karena dosis, stabilitas zat, dan dampaknya terhadap tubuh tidak dapat dipastikan keamanannya.

Perlu diketahui, Selebgram Julia Prastini alias Jule diamankan oleh jajaran Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, dengan dugaan penyalahgunaan etomidate dengan memanfaatkan Vape.