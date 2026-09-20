Profil Julia Prastini atau Jule, Selebgram yang Diamankan Polisi Terkait Vape Etomidate

Selebgram Julia Prastini alias Jule. (Instagram: juliaprt7)
JawaPos.com - Julia Prastini yang juga dikenal sebagai Jule kembali menjadi sorotan publik. Selebgram dan konten kreator itu diamankan polisi dalam pengembangan kasus peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah Jakarta.
Jule diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 September 2026. Polisi menyebut Jule diamankan ketika menerima paket yang berisi cartridge vape mengandung etomidate.
Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian karena Jule merupakan figur yang dikenal publik dan namanya besar di media sosial. Jule sebelumnya lebih banyak muncul melalui konten mengenai kehidupan pribadi, keluarga, hingga aktivitas sehari-hari.
Namun, dalam perkara vape etomidate ini, posisi hukum Jule berbeda dengan tiga orang lain yang turut diamankan. Polisi menetapkan RR, RN, dan seorang warga negara China berinisial XC sebagai tersangka. Sementara Jule disebut sebagai pengguna dan tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Julia Prastini merupakan konten kreator yang dikenal dengan nama panggilan Jule. Ia aktif membangun popularitas melalui media sosial, terutama di Instagram dan TikTok.
Jule lahir di Jakarta dan dikenal sebagai selebgram, model, dan TikToker. Ia memiliki akun Instagram @juliaprt7 dan akun TikTok @juletrulala.
Jule dikenal publik melalui konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namanya semakin dikenal setelah adanya drama dalam rumah tangganya bersama Na Daehoon, pria asal Korea Selatan.
Kehidupan pribadi Jule juga menjadi salah satu faktor yang membuat namanya dikenal luas.
Jule dan Na Daehoon pertama kali terhubung melalui media sosial. Daehoon disebut tertarik dengan konten Jule setelah melihat siaran langsungnya di TikTok.
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