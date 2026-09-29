Pramono Pastikan Pecat Oknum Damkar yang Terlibat Kasus Suap Rp 70 Juta

JawaPos.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan memberhentikan oknum pejabat Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Timur berinisial AS jika terbukti melakukan penipuan rekrutmen senilai Rp70 juta terhadap warga Kramat Jati, Wintarko Setiawan, 31.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas kasus tersebut tanpa toleransi.

Bahkan, Pramono menyatakan akan melakukan pemecatan meski proses hukum masih berjalan.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk penegakan hukum. Jadi kalau memang ada upaya, ada temuan, ada bukti kuat, siapapun pejabat itu, begitu tahu, dilakukan. Walaupun prosesnya masih berjalan, saya akan hentikan sebagai ASN Pemprov Jakarta. Sehingga dengan demikian enggak ada tawar-menawar untuk hal tersebut," tegas Pramono Anung, Selasa (29/9).

Tergiur Janji Lolos dan Rela Pinjam Bank

Niat Wintarko menjadi anggota pasukan merah sebenarnya sudah tersimpan sejak gagal dalam seleksi periode 2018–2019. Keinginan tersebut kembali menggebu saat ia berbincang dengan rekan kerjanya yang kemudian mengenalkannya kepada AS.

Oknum AS diklaim memiliki wewenang merekrut dan menempatkan personel baru di lingkungan Damkar Jakarta Timur. Namun, AS mensyaratkan uang pelicin sebesar Rp70 juta agar Wintarko bisa langsung lolos rekrutmen.

Demi memenuhi syarat tersebut, Wintarko yang bekerja sebagai pegawai swasta nekat mengajukan pinjaman ke Bank DKI sebesar Rp70 juta pada Agustus 2025. Uang tunai tersebut kemudian diserahkan langsung kepada AS.