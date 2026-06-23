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Muhammad Ridwan
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.57 WIB

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Bobby Adhityo Rizaldi dalam Kasus Suap Audit BPK Muara Enim

Bobby Adhityo Rizaldi. (Istimewa) - Image

Bobby Adhityo Rizaldi. (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan.

Dalam proses penyidikan, KPK mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Termasuk dugaan peran Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan lembaganya belum berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan. Karena itu, pihaknya terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Untuk perkara berkaitan dengan suap pengkondisian temuan audit BPK, ini juga masih akan terus didalami. Ini kita belum berhenti di titik ini, kita masih akan terus telusuri, kita akan dalami karena tentunya ketika suatu dugaan tindak pidana korupsi terungkap, kita ingin sampai ke akar-akarnya," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/6).

Pendalaman dilakukan seiring proses penyidikan terhadap sejumlah tersangka yang telah dijerat KPK. Termasuk pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

KPK sekarang menelusuri hubungan antara Angga dan Bobby Adhityo Rizaldi. Sebab Angga pernah menjadi staf ahli Bobby saat menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Budi, penyidik berupaya mengungkap alasan kuatnya pengaruh pihak swasta dalam mengubah hasil audit lembaga negara.

"Mengapa pihak swasta ini punya akses punya power ya untuk meminta pihak di internal BPK ini melakukan pengubahan hasil audit BPK," ujar Budi.

KPK menduga perkara suap terkait pengondisian hasil audit berhubungan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim.

Salah satu proyek yang disorot adalah pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim yang menjerat Bupati Edison.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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