24 Warga Pekayon Sesak Napas usai Gas Amoniak Bocor, Polsek Panggil Manajemen Pabrik Susu

JawaPos.com - Polsek Pasar Rebo mulai memeriksa pihak manajemen pabrik susu PT Indolakto menyusul insiden kebocoran gas amoniak di kawasan Pekayon, Jakarta Timur, yang menyebabkan 24 warga mengalami sesak napas pada Senin (28/9).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tuntas penyebab bocornya gas berbahaya dari pabrik susu tersebut hingga berdampak pada permukiman warga di RT 01/04 Kelurahan Pekayon.

Kapolsek Pasar Rebo Kompol Wayan Wijaya membenarkan pihaknya telah melakukan pemanggilan dan memintai keterangan dari perwakilan pabrik.

"Baru satu orang dari pihak manajemen yang kami panggil untuk dimintai keterangan," ujar Kompol Wayan Wijaya, Selasa (29/9).

Meski begitu, pihak kepolisian belum membeberkan rincian identitas maupun jabatan dari perwakilan manajemen yang hadir di Mapolsek Pasar Rebo tersebut.

Kompol Wayan menambahkan, kepolisian saat ini masih terus berkoordinasi dengan pengurus lingkungan setempat untuk mencocokkan data pasti warga yang terdampak.

Kronologi Kejadian: Diawali Suara Letupan Keras Peristiwa ini bermula sekitar pukul 14.15 WIB. Seorang warga setempat bernama Hermanto, 48, mengaku sempat mendengar suara letupan cukup keras saat berada di dalam rumahnya.

Awalnya, Hermanto mengira suara tersebut berasal dari ban kendaraan yang pecah di jalan raya.