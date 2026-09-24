Prediksi Skor Nigeria vs Madagaskar di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Super Eagles Gasak Tim Tamu

JawaPos.com - Nigeria akan menghadapi Madagaskar pada laga pertama Grup L Kualifikasi Piala Afrika 2027. Super Eagles - julukan Timnas Nigeria - diprediksi mampu mengamankan kemenangan atas lawannya.
Pertandingan Nigeria vs Madagaskar dijadwalkan berlangsung di Godswill Akpabio International Stadium, Uyo, Nigeria, Jumat (25/9) pukul 23.00 WIB. Duel tersebut menjadi laga penting bagi kedua tim karena hanya satu tiket dari Grup L yang diperebutkan untuk lolos ke putaran final.
Pasalnya, Tanzania, yang juga masuk Grup L sudah memastikan tempat di putaran final Piala Afrika 2027 karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah. Kondisi itu membuat Nigeria, Madagaskar, dan Guinea-Bissau harus bersaing untuk mendapatkan satu tiket tersisa dari grup tersebut.
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Nigeria datang dengan modal yang cukup positif meski sudah lama tidak memainkan pertandingan kompetitif. Pasukan Eric Chelle terakhir kali tampil di laga resmi ketika menghadapi Mesir pada perebutan tempat ketiga Piala Afrika 2025 dan menang 2-0 atas Aljazair di perempat final.
Dalam laga uji coba terakhir, Nigeria mencatat kemenangan 2-0 atas Zimbabwe dan 3-0 melawan Jamaika. Super Eagles kemudian bermain imbang 2-2 dengan Polandia sebelum takluk 1-2 dari Portugal pada Juni lalu.
Kekalahan dari Portugal menjadi noda pertama Nigeria di bawah asuhan Chelle setelah sebelumnya melewati 12 pertandingan tanpa kekalahan dalam waktu normal. Namun, minimnya pertandingan kompetitif membuat kesiapan Super Eagles tetap menjadi salah satu perhatian menjelang duel melawan Madagaskar.
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Di sisi lain, Madagaskar datang dengan catatan yang kurang meyakinkan ketika menghadapi tim-tim kuat Afrika. Barea kalah 0-4 dari Maroko pada Juni lalu dan sebelumnya takluk 1-4 dari Mali.
Meski begitu, Madagaskar tidak bisa dipandang sebelah mata karena pernah mengalahkan Nigeria di Piala Afrika 2019. Saat itu, Barea - julukan Timmas Madagaskar - menang 2-0 dan finis sebagai juara Grup B, sedangkan Nigeria harus puas menjadi runner-up.
Dari komposisi pemain, Nigeria memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk menghadapi pertandingan ini. Alex Iwobi juga datang dengan performa positif setelah tampil impresif bersama Fulham, sementara Wilfred Ndidi dan Frank Onyeka diproyeksikan menjaga keseimbangan lini tengah.
Secara keseluruhan, Nigeria masih unggul dalam rekor pertemuan kedua tim. Dari lima pertemuan, Super Eagles meraih tiga kemenangan, sekali imbang, dan hanya sekali kalah dari Madagaskar.
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Nigeria diprediksi akan langsung tancap gas sejak menit awal dengan memanfaatkan lini sayap. Dukungan publik Uyo juga bisa menjadi faktor tambahan bagi skuad Super Eagles untuk mengendalikan pertandingan.
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