Sudinhub Rekayasa Lalu lintas di Kebon Jeruk Karena Pembangunan Jembatan

JawaPos.com - Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat melakukan rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan imbas pembangunan jembatan penghubung Jalan Sasak II, Kelapa Dua, dengan Jalan Daud Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Susilo Dewanto mengatakan pihaknya melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas seiring pembangunan atau peningkatan jembatan di Jalan Sasak II, Jalan Daud, Kecamatan Kebon Jeruk, tersebut, yang mulai dilaksanakan pada 22 September 2026.

"Pengaturan dan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung," ujar Susilo di Jakarta, Senin (28/9).

Dia menyebutkan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, pihaknya melakukan penutupan jalan total pada titik area pekerjaan.

"Jadi, seluruh jenis kendaraan tidak dapat melintas. Untuk pejalan kaki, pihak pelaksana proyek telah menyiapkan jembatan darurat di sekitar lokasi pekerjaan," kata Susilo.

Untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas, lanjut dia, pihaknya mengimbau kepada pengguna jalan agar melintasi rute alternatif, di antaranya lalu lintas dari arah Jalan Panjang menuju Rawa Belong (via Sasak II-Jalan Daud) dialihkan belok kiri ke Jalan Madrasah-Jalan Anggrek Raya-Jalan Salam Raya-keluar di Jalan Rawa Belong.

Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Rawa Belong menuju Jalan Panjang (via Sasak II), dialihkan dari Jalan Sulaiman (perempatan Jalan Daud-Jalan Isa) belok kiri ke Jalan Isa-Jalan Nelanpoli-Jalan Masjid An Anwar-keluar di Jalan Panjang.

"Untuk kelancaran arus lalu lintas, kami menempatkan sejumlah petugas Dishub pada jam-jam sibuk, pagi dan sore hari, pada titik-titik rekayasa lalu lintas," ungkap Susilo.