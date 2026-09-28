Catat, Ini Rekayasa Lalu Lintas dan Kantong Parkir saat Timnas Indonesia Hadapi Malaysia di GBK

JawaPos.com - Sebagai langkah antisipasi antusiasme tinggi suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kantong parkir.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan, hari ini (28/9) ada 2 pertandingan dalam lanjutan agenda FIFA tersebut.
Yakni pertandingan antara Singapura melawan Bangladesh pada pukul 16.00 WIB. Kemudian Indonesia melawan Malaysia pukul 19.30 WIB.
Menurut Budi, rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional, menyesuaikan tingkat kepadatan dan kondisi aktual di lapangan.
Demikian pula pengaturan arus lalu lintas untuk mendukung mobilitas pemain dan penonton sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di sekitar Senayan.
Budi menyebut, petugas di lapangan sudah menyiapkan penarikan arus di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
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Terutama Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika. Pengaturan lampu lalu lintas juga akan dilakukan untuk memperlancar arus kendaraan dan mengurangi antrean.
Tidak hanya itu, sistem buka-tutup Pintu 11 Senayan turut disiapkan.
Apabila terjadi kepadatan di sekitar Traffic Light Lapangan Tembak, Pintu 11 akan difungsikan hanya sebagai jalur keluar, sedangkan kendaraan dari Jalan Asia Afrika yang akan memasuki kawasan GBK diarahkan melalui Pintu 2.
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