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Ardini Pramitha
Kamis, 27 Agustus 2026 | 18.25 WIB

Ada Muktamar ke-35 NU di Jombang, Korlantas Polri Siapkan Skema Pengamanan Lalu Lintas

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Kombes Pol I Made Agus Prasatya. (Polri) - Image

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Kombes Pol I Made Agus Prasatya. (Polri)

JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur menyiapkan skema pengamanan lalu lintas menjelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di lapangan Untung Suropati, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pukul 15.00 WIB. 

Kegiatan lima tahuan itu dijadwalkan berlangsung dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya memprediksi akan ada lonjakan volume kendaraan kedatangan ulama dari berbagai daerah. 

Maka dari itu, pengamanan tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan peserta muktamar, tetapi juga menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bagi masyarakat umum.

"Pada kegiatan Muktamar NU ini, Kamseltibcarlantas menjadi atensi kita bersama,"ujar Brigjen Pol I Made Agus, Kamis (27/8). 

Korlantas Polri juga mendorong jajaran kewilayahan khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur untuk mempersiapkan personel serta pola pengaturan lalu lintas secara matang.

Hal tersebut diperlukan agar peningkatan aktivitas kendaraan tidak menimbulkan kemacetan panjang maupun menganggu mobilitas masyarakat sekitar.

"Kegiatan kita tidak hanya mengatur kendaraan rombongan peserta Muktamar, tetapi juga memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa terganggu oleh peningkatan arus kendaraan yang mungkin akan terjadi," tegas Brigjen Pol I Made Agus.

Korlantas Polri juga menempatkan aspek keselamatan sebagai bagian penting dalam pengamanan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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