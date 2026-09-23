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Syahrul Yunizar
Kamis, 24 September 2026 | 04.48 WIB

Besok Ada Demo Buruh di Jakarta, Catat Rekayasa Lalu Lintas Sekitar DPR hingga Monas

Ilustrasi: Demo buruh meminta kenaikan UMP. - Image

Ilustrasi: Demo buruh meminta kenaikan UMP.

JawaPos.com - Polda Metro Jaya sudah menyusun rencana rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus selama demo buruh di sekitar Gedung DPR dan beberapa titik pada Kamis (24/9). Masyarakat diimbau menghindari beberapa ruas jalan agar tidak terdampak.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah menyampaikan bahwa pengaturan arus disiapkan di beberapa titik penting, termasuk kawasan Sudirman–Thamrin, Monas, dan sekitar Gedung DPR. Secara keseluruhan ada 1.550 personel yang terlibat dalam pengamanan aksi demo tersebut.

”Alih arus akan diterapkan apabila diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan. Kami mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan untuk mempertimbangkan jalur alternatif agar perjalanan tetap nyaman dan lancar,” kata Firman pada Rabu (23/9).

Secara terperinci, Polda Metro Jaya juga mengungkap beberapa jalur yang dapat dilalui oleh masyarakat agar tidak terdampak aksi secara langsung. Untuk masyarakat dari arah Jakarta Barat yang hendak menuju kawasan Monas, perjalanan dapat melalui Jalan Tomang Raya–Jalan Suryopranoto–Harmoni–Monas.

Sementara masyarakat dari Jakarta Selatan, bisa menggunakan alternatif perjalanan melalui Jalan Tendean–Jalan HR Rasuna Said–Jalan HOS Cokroaminoto–Tugu Tani–Monas. Kemudian untuk masyarakat dari Jakarta Timur dapat melalui Jalan Jatinegara–Jalan Kramat Raya–Tugu Tani–Monas.

Lantas untuk pengguna jalan dari Simpang Semanggi mengarah Slipi atau Tomang, alternatif perjalanan dapat melalui Jalan Sudirman–Bendungan Hilir–Pejompongan–Jalan Letjen S. Parman. Sedangkan dari Jalan Gatot Subroto, perjalanan diarahkan melalui Jalan Gerbang Pemuda–Patal Senayan–Jalan Tentara Pelajar–Jalan Letjen S. Parman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihaknya mengajak masyarakat merencanakan perjalanan sejak awal, menyesuaikan waktu keberangkatan, serta memantau perkembangan lalu lintas sebelum melakukan perjalanan.

”Pantau informasi terbaru melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya, gunakan jalur alternatif apabila diperlukan, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pengaturan lalu lintas akan disesuaikan dengan perkembangan situasi agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar,” terang dia.

Editor: Sabik Aji Taufan
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