Lampu dan Pagar di Taman RPTRA Pedongkelan Jakbar Dicuri

Kondisi fasilitas pagar Taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (28/9/2026). (ANTARA/HO-Sudin Tamhut Jakbar)
JawaPos.com - Sarana dan prasarana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), hilang dicuri oknum tak bertanggung jawab.
Sejumlah fasilitas, di antaranya lampu taman, pagar dan fasilitas lainnya dilaporkan satu per satu menghilang dari tempatnya.
"Laporan dari Satpel Tamhut kecamatan memang hilang, ada yang dicuri," kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat Dirja Kusuma saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9).
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Dia mengatakan pihaknya belum membuat laporan kepada polisi, lantaran sesuai prosedur, laporan dibuat oleh petugas pengamanan dalam (pamdal) dan akan diteruskan oleh pihak Sudin Tamhut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
"Belum, karena harusnya kalau sesuai arahan, dari pamdal yang membuat laporan, nanti baru kita teruskan ke APH," ujar Dirja.
Selain pencurian, sejumlah fasilitas taman juga mulai rusak, antara lain sarana bermain anak, pot semen, serta fasilitas lainnya.
"Kita sudah cek lokasi bersama Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) di sana. Setelah dicek, rencananya, kita akan memperbaiki secepatnya menggunakan material yang ada di stok kami," tutur Dirja.
Pihaknya pun telah menginventarisasi kehilangan serta kerusakan fasilitas di lokasi tersebut untuk menghitung kebutuhan material.
"Sementara ini, tim kita sudah ke sana untuk mengukur berapa meter pagar yang dicuri. Nanti, datanya akan kita tindaklanjuti," ungkap Dirja.
Sementara itu, seorang warga sekitar Taman Pedongkelan Santi (47) mengatakan kerusakan serta kehilangan fasilitas taman membuat area publik itu berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.
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