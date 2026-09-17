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Berliana Rizqia Putri
Kamis, 17 September 2026 | 18.33 WIB

Kafe Bernuansa Pink di Jakbar Tawarkan Spot OOTD Girly, Bisa Sambil Belanja Pakaian 

Bagian depan Caffe Coquette and Cream di Joglo, Jakarta Barat. (Instagram @Coquettencream)

JawaPos.com - Sebagai tempat hangout, kafe kini bukan hanya memanjakan lidah tapi juga menawarkan spot keren untuk foto OOTD hingga sambil chill bersama teman-teman. Salah satunya Coquette and Cream bernuansa pink di Jakarta Barat.

 
Kafe Coquette and Cream hadir dengan serba pink yang terlihat dari warna bangunan hingga dekorasi dan furnitur. Desain interior Kafe ini menjadi salah satu daya tarik.
 
Dominasi warna pink pada bagian memperkuat kesan feminin dan manis. Cocok untuk kamu yang ingin foto OOTD dengan gaya girly.
 
 
Salah satu detail yang cukup menarik perhatian adalah penggunaan banyak pita sebagai dekorasi di sejumlah sudut kafe. Pita-pita tersebut memberikan sentuhan yang semakin memperkuat karakter ruangan dan membuat suasananya terlihat lebih manis serta menarik.
 
Perpaduan warna, furnitur, dan dekorasi tersebut membuat berbagai sudut kafe dapat dimanfaatkan sebagai spot foto. Banyaknya pilihan sudut dengan dekorasi yang berbeda membuat pengunjung dapat menemukan latar foto sesuai dengan suasana yang diinginkan. 
 
Daya tarik yang ditawarkan Coquette and Cream tidak hanya terlihat dari bagian interiornya, tetapi juga dari area outdoor di bagian atas kafe. Area tersebut menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana sore sambil melihat pemandangan matahari terbenam atau sunset.
 
Ketika langit mulai berubah warna menjelang petang dapat menjadi momen tersendiri bagi pengunjung yang ingin bersantai dan mengabadikan suasana. Kehadiran area outdoor yang dilengkapi dengan sejumlah spot foto juga memberikan pilihan bagi pengunjung untuk menikmati kafe, baik di dalam ruangan maupun di area terbuka.
 
Coquette and Cream beroperasi mulai pukul 08.30 hingga 19.00, sehingga pengunjung masih dapat menikmati suasana sore dan menyaksikan sunset sebelum Cafe tutup.
 
Makanan dan Minuman
 
Selain menawarkan suasana yang menarik, Coquette and Cream juga menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman untuk menemani waktu pengunjung. Pilihan minumannya terdiri dari kopi serta matcha dengan berbagai varian dan pilihan topping.
 
Untuk menu kopi, harganya dibanderol mulai dari Rp 35.000, sedangkan menu matcha ditawarkan mulai dari Rp 48.000 dengan pilihan topping yang dapat disesuaikan. Tidak hanya minuman, pengunjung juga dapat mencicipi salt bread yang tersedia dalam berbagai pilihan rasa dan isian. 
 
Menu yang ditawarkan Coquette and Cream juga terus mengalami inovasi. Sejumlah menu dapat diperbarui atau ditambahkan mengikuti tren dan selera konsumen yang terus berkembang.
 
Tidak hanya dari jenis makanan dan minumannya, inovasi juga terlihat dari cara penyajian hingga kemasan atau packaging yang digunakan. Pembaruan tersebut membuat tampilan produk tetap menarik dan memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung.
 
Hadirkan Pengalaman Berbelanja
 
Alih-alih memanjakan lidah dengan rasa makanan dan minumannya, kafe ini memadukan tempat kuliner dan fashion dalam satu ruang. 
 
Coquette and Cream menyediakan berbagai pilihan pakaian perempuan dengan desain yang menarik dan kekinian. Koleksi pakaian yang ditawarkan memiliki beragam model yang dapat menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin berbelanja setelah menikmati waktu di kafe.
 
Harganya pun cukup beragam, mulai dari sekitar Rp 85.000 hingga Rp 300.000, tergantung pada jenis dan model pakaian yang dipilih. Kehadiran koleksi fashion tersebut membuat Coquette and Cream menghadirkan pengalaman yang berbeda.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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