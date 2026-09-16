Cetak Sejarah! Jakarta Barat Sabet Juara Umum Popprov DKI Jakarta 2026

JawaPos.com - Kontingen atlet pelajar Jakarta Barat (Jakbar) mengukir sejarah baru dengan keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) DKI Jakarta 2026. Ini merupakan gelar juara umum perdana yang diraih Jakbar sejak ajang olahraga antar-pelajar tersebut mulai digelar pada 2017.

Pada ajang yang berlangsung 31 Agustus hingga 5 September 2026 di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro ini, Jakbar sukses mengumpulkan tujuh medali emas, dua perak, dan tujuh perunggu. Jakbar berhasil mengungguli Jakarta Timur yang berada di posisi kedua dengan lima emas, disusul Jakarta Selatan (lima emas) dan Jakarta Utara (tiga emas).

Tujuh medali emas Jakbar disumbangkan dari cabor bola basket beregu putri U-15, bulu tangkis beregu putra (U-15 & U-18), sepak bola beregu putra (U-15 & U-18), serta sepak takraw beregu putra dan putri U-18.

Atas pencapaian tersebut, apresiasi dan bonus diberikan kepada para atlet serta jajaran pelatih di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Selasa (15/9/2026). Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyerahkan apresiasi berupa bonus uang tunai yang disesuaikan dengan jumlah anggota di tiap cabang olahraga—mulai dari sepak bola (Rp18 juta), basket (Rp14 juta), sepak takraw (Rp6 juta), hingga bulu tangkis (Rp5 juta). Pelatih dan asisten pelatih juga mendapatkan bonus tambahan.

Pria yang akrab disapa Bang Kent tersebut menekankan bahwa tantangan terbesar bagi Jakarta Barat ke depan adalah menjaga konsistensi dan mempertahankan gelar.

"Ini adalah sebuah awal. Yang paling berat itu adalah mempertahankan, harus di ingat itu. Dan harapan saya tim basket putra tahun depan bisa mendapatkan medali emas. Tradisi ini akan terus saya pertahankan dan konsisten akan terus saya berikan kalau ada kesempatan. Kalau memang bisa diulangi kembali menjadi juara umum akan saya tambahkan lagi bonusnya tahun depan," ujar Kenneth.

Ia juga menambahkan pentingnya peran pelatih dalam capaian prestasi atlet. "Harus di ingat bahwa tanpa pelatih kalian bukan apa-apa. Kebetulan saya bekas atlet, jadi saya tahu pentingnya peran pelatih. Pelatih adalah pelita kita, jadi harus kita hargai," tambahnya.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, turut menyampaikan rasa bangganya atas perjuangan para atlet pelajar yang berhasil membawa pulang piala juara umum ke Jakbar.