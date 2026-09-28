Panas Derby Indonesia vs Malaysia di GBK, 5.250 Personel Keamanan Dikerahkan

JawaPos.com - Laga panas Derby Serumpun antara Timnas Indonesia melawan Malaysia pada lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 siap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Guna mengawal duel sengit perebutan puncak klasemen ini, sebanyak 5.250 aparat gabungan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan kondusif.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, mengonfirmasi bahwa pengamanan melibatkan personel gabungan dari unsur TNI dan Polri yang disebar di area dalam hingga ring luar Senayan.

"Total kuat pengamanan personel 5.250 personel gabungan di kawasan Gelora Bung Karno dan sekitarnya untuk pengamanan laga hari ini," ujar Akhmadi, Senin (28/9).

Sesuai regulasi dan arahan yang berlaku, seluruh personel pengamanan dipastikan mengedepankan pendekatan humanis selama bertugas mengawal suporter kedua belah pihak.

"Tidak ada anggota yang membawa senpi selama pengamanan, penggunaan gas air mata atas dasar permintaan dari pihak penyelenggara," tegas Akhmadi.

Mengenai kedatangan tim tamu, pihak kepolisian tetap memberikan pengawalan standar internasional tanpa melibatkan kendaraan taktis (rantis) sesuai aturan FIFA.

"Tidak ada (rantis), rantis itu tidak diperbolehkan oleh FIFA, jadi memang ada pengawalan karena tamu internasional, tetapi tidak ada protokol khusus," tambahnya.

Guna mencegah kemacetan parah di sekitar pusat kota, polisi mengimbau masyarakat umum yang tidak berkepentingan untuk menghindari kawasan Senayan dan mencari rute alternatif sepanjang sore hingga malam hari.