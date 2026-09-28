KDMP Parung Panjang Belum Ada yang Beroperasi Meski Bangunan Sudah Rampung, Kenapa?

JawaPos - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, hingga kini belum ada yang mulai beroperasi. Kondisi tersebut terjadi meski pembangunan fisik bangunan koperasi di beberapa titik telah rampung.

Ketua Koperasi Merah Putih Parung Panjang, Rudini, mengatakan bahwa operasional KDMP di wilayahnya masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya dari pihak Agrinas.

"Belum ada bang (KDMP yang beroperasi di kecamatan Parung Panjang). Harusnya desa Lumpang yang diprioritaskan," kata Rudini kepada JawaPos.com.

Menurut dia, KDMP di Desa Parung Panjang belum dapat menjalankan kegiatan operasional karena sejumlah fasilitas pendukung masih belum lengkap.

Meski pembangunan fisik koperasi memang sudah selesai, akan tetapi kelengkapan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan koperasi belum seluruhnya tersedia.

"Fasilitas dan peralatan pendukung belum semuanya. Mobil sudah dapat, tinggal fasilitas pendukung gerai sembako seperti berangkas, keranjang, kulkas, palet masih kurang," katanya.

Informasi Manager KDMP di Desa Parung Panjang Belum Jelas Selain persoalan fasilitas yang belum semuanya lengkap, kesiapan sumber daya manusia juga masih menjadi bagian yang masih ditunggu. Rudini mengaku sempat mendapat informasi mengenai adanya manager KDMP di Desa Parung Panjang.

"Tapi sampai sekarang belum ada info lagi," ucapnya.