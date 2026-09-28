28.261 Manajer Kopdes Resmi Direkrut, 10.973 Berpotensi Makan Gaji Buta

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan seluruh manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang telah lolos seleksi akan mendapatkan titik operasional.

Namun, data terbaru menunjukkan jumlah manajer yang telah direkrut masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah Kopdes yang telah melalui proses verifikasi untuk kesiapan operasional.

Berdasarkan data Kemenkop per 28 September 2026, sebanyak 26.526 bangunan Kopdes Merah Putih telah selesai dibangun 100 persen. Namun, jumlah titik yang telah masuk proses verifikasi baru mencapai 17.288.

Di sisi lain, jumlah manajer yang telah lolos berbagai tahapan seleksi dan mendapatkan surat penawaran dari Agrinas mencapai 28.261 orang.

Jika jumlah titik yang telah diverifikasi digunakan sebagai indikator terdekat terhadap kesiapan operasional, terdapat selisih 10.973 manajer yang belum memiliki titik Kopdes dalam kelompok yang telah diverifikasi.

Angka tersebut tentu tidak serta-merta berarti 10.973 manajer menganggur. Sebab, belum ada keterangan resmi, apakah mereka masih menjalani proses administrasi, pelatihan atau aktivitas lain di lokasi penempatannya.

Namun, muncul pertanyaan mengenai efektivitas penempatan tersebut apabila unit usaha yang menjadi tempat mereka menjalankan fungsi manajerial belum siap beroperasi.

Apalagi, data Kemenkop menunjukkan pembangunan fisik masih berlangsung. Dari 38.767 lahan yang diajukan, sebanyak 36.279 telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 671 titik belum memulai pembangunan fisik, sedangkan 9.082 titik masih dalam proses pembangunan. Sebanyak 2.488 lahan lainnya belum terverifikasi.