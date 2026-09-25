Peringati HUT ke-64, GBK Dorong Optimalisasi Aset dan Perkuat Ekosistem Olahraga

HUT ke-64 GBK menjadi momentum pengamanan aset negara, optimalisasi kawasan, dan penguatan ekosistem olahraga serta hiburan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memperingati HUT ke-64 Gelora Bung Karno (GBK) dengan menyoroti pengamanan aset negara dan pengembangan kawasan sebagai ruang olahraga, hiburan, MICE, serta aktivitas publik.
Peringatan tahun ini digelar di Golden Ballroom, Blok 15 kawasan GBK. Lokasi tersebut menjadi simbol dari proses pengamanan dan pengembalian penguasaan aset negara di kawasan Blok 15 melalui proses hukum dan koordinasi lintas instansi pada periode 2025-2026.
Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta jajaran PPKGBK sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan pengelolaan GBK perlu terus diarahkan agar aset negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“GBK sampai dengan saat ini terus menjadi kebanggaan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat untuk berolahraga, menyelenggarakan event yang bervariasi, serta melayani seluruh stakeholder dengan baik. Saya berharap pengelolaan GBK terus ditingkatkan tanpa batas optimal untuk mencapai hasil yang selalu lebih baik,” ujar Setya.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan pengamanan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan GBK.
“Momentum HUT GBK tahun ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga aset negara. Ini merupakan hasil kerja bersama. Amanah berikutnya adalah memastikan aset yang telah kembali dapat dikelola dengan baik, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” ujar Rakhmadi.
Selain pengamanan aset, PPKGBK terus mendorong optimalisasi kawasan melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kerja sama komersial, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan.
Kinerja tersebut tercermin dari pendapatan PPKGBK yang meningkat dari Rp415 miliar pada 2023 menjadi Rp566 miliar pada 2024. Berdasarkan laporan audited 2025, pendapatan PPKGBK mencapai Rp812 miliar.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kinerja tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan, pemeliharaan dan pengembangan aset, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022