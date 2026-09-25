Peringati HUT ke-64, GBK Dorong Optimalisasi Aset dan Perkuat Ekosistem Olahraga

JawaPos.com - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memperingati HUT ke-64 Gelora Bung Karno (GBK) dengan menyoroti pengamanan aset negara dan pengembangan kawasan sebagai ruang olahraga, hiburan, MICE, serta aktivitas publik.

Peringatan tahun ini digelar di Golden Ballroom, Blok 15 kawasan GBK. Lokasi tersebut menjadi simbol dari proses pengamanan dan pengembalian penguasaan aset negara di kawasan Blok 15 melalui proses hukum dan koordinasi lintas instansi pada periode 2025-2026.

Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta jajaran PPKGBK sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan pengelolaan GBK perlu terus diarahkan agar aset negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

“GBK sampai dengan saat ini terus menjadi kebanggaan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat untuk berolahraga, menyelenggarakan event yang bervariasi, serta melayani seluruh stakeholder dengan baik. Saya berharap pengelolaan GBK terus ditingkatkan tanpa batas optimal untuk mencapai hasil yang selalu lebih baik,” ujar Setya.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan pengamanan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan GBK.

“Momentum HUT GBK tahun ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga aset negara. Ini merupakan hasil kerja bersama. Amanah berikutnya adalah memastikan aset yang telah kembali dapat dikelola dengan baik, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” ujar Rakhmadi.

Pendapatan PPKGBK Tumbuh Selain pengamanan aset, PPKGBK terus mendorong optimalisasi kawasan melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kerja sama komersial, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Kinerja tersebut tercermin dari pendapatan PPKGBK yang meningkat dari Rp415 miliar pada 2023 menjadi Rp566 miliar pada 2024. Berdasarkan laporan audited 2025, pendapatan PPKGBK mencapai Rp812 miliar.