Persija vs Persib di GBK, Perhatikan Rekayasa Lalu Lintas dan Kantong Parkir untuk Penonton

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di SUGBK. (Persija.id)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League musim 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9).
Untuk memastikan keamanan dan kelancaran duel klasik tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kantong-kantong parkir untuk penonton.
Langkah itu diambil Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, mengantisipasi lonjakan kendaraan yang berlalu lintas di sekitaran GBK, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus).
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Berkaitan dengan itu, pihak kepolisian mengingatkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghindari sejumlah ruas jalan di GBK.
Utamanya menjelang dan sesudah pertandingan yang akan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB.
“Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas," tulis akun resmi TMC Polda Metro Jaya pada Jumat (11/9).
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Bagi masyarakat yang tetap harus melintasi kawasan GBK, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya meminta agar memilih jalur alternatif agar tidak terjebak di tengah kepadatan volume kendaraan dan arus lalu lintas.
“Diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut dan gunakan rute alternatif, serta ikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan,” lanjut akun tersebut.
Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Polda Metro Jaya mengingatkan agar masyarakat memerhatikkan dengan teliti dan mengikuti setiap anjuran dari petugas di lapangan.
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