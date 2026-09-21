Demo Penolakan Rektor UINSA Surabaya Kembali Berlanjut, Mahasiswa Pun Segel Kampus

Demonstrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin (21/9) (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak rektor terpilih Prof Akh Muzakki pada Senin (21/9). Tuntutan yang dilayangkan masih sama yaitu meminta sang rektor yang baru saja dilantik untuk periode keduanya mengundurkan diri.
Kali ini aksi digelar lebih pagi. Sejak pukul 06.00 WIB masa mahasiswa telah berkerumun di depan area kampus UINSA 1 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya. Mereka bahkan menyegel pintu gerbang utama kampus.
"Kampus kami segel. Tidak ada aktivitas perkuliahan hari ini," kata korlap aksi, Fadlurrahman Fazle. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA tersebut mengatakan yang boleh masuk area kampus hanya mahasiswa dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau aplikasi khusus mahasiswa UINSA.
"Bagi pegawai tenaga kependidikan, hanya boleh masuk untuk absen saja. Parkir kendaraan di luar," ujarnya.
Sejumlah pegawai dan tenaga pendidik UINSA yang terpaksa memarkir kendaraannya di pinggir jalan sempat menimbulkan kepadatan di jalur frontage Jalan Ahmad Yani.
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