Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Senin, 21 September 2026 | 18.47 WIB

Demo Penolakan Rektor UINSA Surabaya Kembali Berlanjut, Mahasiswa Pun Segel Kampus

Demonstrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin (21/9) (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com) - Image

Demonstrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin (21/9) (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak rektor terpilih Prof Akh Muzakki pada Senin (21/9). Tuntutan yang dilayangkan masih sama yaitu meminta sang rektor yang baru saja dilantik untuk periode keduanya mengundurkan diri.

Kali ini aksi digelar lebih pagi. Sejak pukul 06.00 WIB masa mahasiswa telah berkerumun di depan area kampus UINSA 1 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya. Mereka bahkan menyegel pintu gerbang utama kampus.

"Kampus kami segel. Tidak ada aktivitas perkuliahan hari ini," kata korlap aksi, Fadlurrahman Fazle. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA tersebut mengatakan yang boleh masuk area kampus hanya mahasiswa dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau aplikasi khusus mahasiswa UINSA.

"Bagi pegawai tenaga kependidikan, hanya boleh masuk untuk absen saja. Parkir kendaraan di luar," ujarnya.

Sejumlah pegawai dan tenaga pendidik UINSA yang terpaksa memarkir kendaraannya di pinggir jalan sempat menimbulkan kepadatan di jalur frontage Jalan Ahmad Yani.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Minta Rektor Dicopot, Mahasiswa UINSA Surabaya Berencana Surati Komisi VIII DPR RI - Image
Surabaya Raya

Minta Rektor Dicopot, Mahasiswa UINSA Surabaya Berencana Surati Komisi VIII DPR RI

Kamis, 17 September 2026 | 20.59 WIB

Demo Penolakan Pelantikan Rektor UINSA Surabaya Berlanjut, Massa Mahasiswa Bakar Ban - Image
Surabaya Raya

Demo Penolakan Pelantikan Rektor UINSA Surabaya Berlanjut, Massa Mahasiswa Bakar Ban

Kamis, 17 September 2026 | 18.43 WIB

15 Rekomendasi Restoran Keluarga di Surabaya, Cocok untuk Wisata Kuliner - Image
Wisata Dan Kuliner

15 Rekomendasi Restoran Keluarga di Surabaya, Cocok untuk Wisata Kuliner

Senin, 21 September 2026 | 17.53 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore