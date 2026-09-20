Mobil BYD Kabur, Sopir Green SM Terseret 50 Meter di Pintu Tol Tomang

JawaPos.com - Mobil listrik BYD menabrak taksi listrik Green SM dari belakang di pintu keluar Gerbang Tol Tomang arah Timur, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (19/9) pukul 11.30 WIB.

Insiden yang terekam kamera warga dan mendadak viral di media sosial ini berbuntut panjang setelah pengemudi BYD nekat tancap gas dan menyeret sopir taksi sejauh 50 meter saat dimintai pertanggungjawaban.

Peristiwa ini melibatkan mobil BYD bernomor polisi B 1366 AZL yang dikemudikan Agustam dan taksi Green berpelat B 1070 SLF yang dikendarai Budi Hendra.

Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ipda Deddy Mohammadi memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

"Untuk korban luka maupun meninggal dunia nihil," ujar Deddy, Minggu (20/9).

Kronologi Awal Mulai Tabrakan hingga Momen Terseret Kecelakaan bermula ketika kedua kendaraan sedang melaju searah di ruas Tol Jakarta-Tangerang.

Mobil BYD yang dikendarai Agustam mendadak menabrak bagian belakang taksi listrik Green, yang mengakibatkan bemper belakang kanan taksi mengalami kerusakan cukup parah.

Mendapati mobilnya penyok, Budi mencoba menghentikan pengemudi BYD di area exit Tol Tomang guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

Namun, situasi di lapangan berubah menjadi tegang ketika pengemudi BYD enggan bertanggung jawab.