Siasat Dus Susu di Cipondoh Terbongkar, 76 Gram Narkotika Diamankan

JawaPos.com - Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan peredaran narkotika.

Barang terlarang itu berjenis serbuk padat MDMB-4en-PINACA di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang.

Dalam operasi penggerebekan tersebut, seorang pemuda berinisial AK alias K, 23, ditangkap beserta barang bukti seberat 76,35 gram.

Tersangka tak bisa berkutik saat petugas membuntutinya di kawasan Jalan KH Mustofa, Kelurahan Poris Plawad Utara, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya pergerakan transaksi barang haram di lokasi tersebut pada Sabtu (12/9). Petugas pun langsung mengintensifkan pemantauan hingga akhirnya meringkus tersangka.

Saat digeledah, polisi menemukan sediaan narkotika yang disembunyikan secara rapi di dalam kotak bekas susu. Kotak tersebut dibungkus rapat menggunakan bubble wrap bening dan kantong plastik hitam.

Di dalam wadah itu, terdapat 22 bungkus plastik hitam berisi serbuk padat berwarna kuning yang terkonfirmasi sebagai MDMB-4en-PINACA.