Waspada! 4 Pelaku Modus Ganjel ATM di Tangerang Diringkus, Sasar Minimarket

JawaPos.com - Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus empat pelaku modus ganjel ATM saat sedang melancarkan aksinya di sebuah minimarket wilayah Larangan, Kota Tangerang, Kamis (23/4).

Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari patroli rutin kepolisian di kawasan Cipondoh. Petugas mencurigai gerak-gerik keempat pria yang kerap berpindah-pindah lokasi, menyasar mesin ATM di minimarket dan area SPBU.

Setelah dibuntuti, para pelaku kedapatan masuk ke minimarket di Jalan H. Adam Malik. Di sana, mereka diduga sedang mencoba menguras saldo nasabah menggunakan modus ganjel ATM. Tanpa perlawanan, tim opsnal langsung mengamankan keempat pelaku berinisial M.T, 29, F.P, 20, E.A, 23, dan A, 34.

Mereka menggunakan mika bening yang dimodifikasi untuk mengganjal lubang kartu ATM agar kartu korban tersangkut.

Saat korban panik karena kartu tidak bisa keluar, pelaku lain akan berperan sebagai orang yang berpura-pura membantu, sekaligus memantau korban saat memasukkan PIN. Setelah berhasil mendapatkan kartu dan PIN, mereka pun dengan leluasa menguras isi rekening korban.

Sejumlah barang bukti pun disita dari tangan pelaku, mulai dari berbagai kartu ATM, potongan mika bening, lem perekat, hingga beberapa unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari menegaskan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan polisi dalam memberantas kejahatan dengan modus penipuan dan pencurian berbasis teknologi.