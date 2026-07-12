Modus Ubah Warna Gagal, Eksekutor Curanmor di Showroom Cibodas Tangerang Diciduk Polisi

JawaPos.com - Upaya licik seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial DEDE untuk menghilangkan jejak kejahatannya berakhir gagal total. Meski sempat mengubah warna sepeda motor hasil curiannya, pelarian pria ini terhenti di tangan Tim Opsnal Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.

Penangkapan DEDE merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026. Pelaku diketahui menggasak satu unit sepeda motor Honda Scoopy di Showroom Nambo Motorindo Jaya, Jalan Cemara, Cibodas, Kota Tangerang, pada 31 Januari 2026 silam sekitar pukul 04.11 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikheshit menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif dan analisis rekaman CCTV di lokasi kejadian.

"Dari hasil analisa CCTV, tim berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Selanjutnya dilakukan pemetaan hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di rumah kontrakannya di wilayah Cibodas," ujar Parikheshit, Minggu (12/7).

Ganti Warna Motor, Kelabui Petugas Petugas meringkus DEDE pada Rabu (8/7) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan H. Masnin, Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.

Saat penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa satu unit Honda Scoopy hasil curian. Demi mengelabui petugas, pelaku ternyata sudah mengubah warna bodi motor tersebut dari yang semula berwarna merah menjadi merah marun.

Selain unit motor, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat aksi kejahatan pelaku. Di antaranya, obeng, kunci letter L, dan anak kunci T, alat ketok nomor rangka dan mesin (number punch), tiga unit telepon genggam dan STNK kendaraan serta beberapa kunci kontak.

Incar Kawasan Kampus hingga Jaringan Penadah Jawa Tengah Berdasarkan hasil pemeriksaan, DEDE mengaku tidak bergerak sendirian dalam melancarkan aksinya. Ia dibantu oleh seorang rekannya, Ipul yang bertindak sebagai joki. Saat ini, Ipul telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tengah diburu oleh petugas.