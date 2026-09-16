Prabowo Perintahkan Danantara Bantu Biayai LRT Jakarta

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membantu pendanaan perpanjangan rute LRT Jakarta.

"Ada harapan dari Gubernur (Pramono Anung) agar Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena, DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di Jakarta. DKI milik seluruh bangsa," kata Prabowo di sela meresmikan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome–Manggarai) di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9).

Pernyataan RI-1 itu menjawab permintaan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan LRT Jakarta Fase 1B.

Prabowo menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan transportasi publik di Jakarta, termasuk melibatkan Danantara dalam pendanaan.

Sebelumnya, Pramono memanfaatkan momen peresmian LRT Jakarta tersebut untuk meminta dukungan pemerintah pusat melalui Danantara.

Dukungan pembiayaan ini diperlukan untuk membiayai kelanjutan proyek LRT Jakarta rute Manggarai–Dukuh Atas, sekaligus menyambungkan LRT ke Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh.

Dalam pemaparannya, Pramono menuturkan bahwa sistem transportasi yang terhubung secara solid bakal mendorong produktivitas warga sekaligus mendongkrak perekonomian daerah.

Saat ini tingkat konektivitas transportasi umum di Jakarta telah tembus 93 persen. Tren positif itu diiringi kenaikan jumlah pengguna transportasi publik yang konsisten melonjak sekitar 15 persen per tahun dalam dua tahun terakhir.