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Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 19.55 WIB

LRT Beroperasi Normal Meski Abu Vulkanik Anak Krakatau Guyur Jabodetabek

Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - LRT Jabodebek memastikan operasional perjalanan tetap berjalan normal di tengah sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengguyur wilayah Jabodetabek.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi operasional, kesiapan sarana dan prasarana LRT.

Koordinasi petugas di lapangan terus dilakukan untuk menjaga perjalanan pelanggan tetap aman dan nyaman.

“Sejauh ini, kondisi tersebut (abu vulkanik) belum berdampak terhadap operasional LRT Jabodebek dan perjalanan tetap berjalan normal,” ujar Radhitya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9).

Ia mengatakan, dari sisi perjalanan LRT Jabodebek menggunakan sistem Grade of Automation (GoA) Level 3 yang memungkinkan perjalanan kereta berlangsung secara otomatis.

Meski demikian, perjalanan tetap dipantau oleh petugas, termasuk train attendant yang berada di dalam rangkaian untuk memastikan kondisi perjalanan dapat dipantau secara langsung.

Pemantauan tersebut juga mencakup kondisi jarak pandang selama perjalanan untuk memastikan keamanan. 

Petugas train attendant secara sigap memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi apabila terdapat perubahan kondisi yang memerlukan penanganan.

“Teknologi otomatis dalam operasional LRT Jabodebek tetap didukung oleh SDM yang kompeten. Petugas train attendant secara sigap memantau perjalanan dan kondisi di lapangan, sehingga apabila terdapat perubahan kondisi yang memerlukan penanganan, dapat segera dikoordinasikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, sistem penggerak LRT Jabodebek menggunakan third rail yang pada bagian atasnya telah dilengkapi pelindung atau cover.

Editor: Bayu Putra
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