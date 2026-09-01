Temuan Gergaji di Gardu LRT Jabodebek Pancoran Ungkap Dugaan Pencurian Kabel

JawaPos.com - Temuan alat gergaji besi dan kantong plastik menjadi petunjuk utama kepolisian dalam mengusut kasus tewasnya pria tanpa identitas di gardu listrik operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Pancoran, Jakarta Selatan.

Barang bukti tersebut menguatkan dugaan korban menyusup ke fasilitas bertegangan tinggi untuk mencuri kabel.

Laporan mengenai keberadaan jasad korban pertama kali diterima jajaran Polsek Pancoran pada Selasa (1/9) sekitar pukul 17.50 WIB. Waktu itu sesaat sebelum Maghrib.

Kronologi Penemuan Perkakas di Lantai Dua Gardu Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan perkakas kerja yang dibawa korban di lantai dua bangunan gardu penyuplai daya LRT tersebut. Korban diketahui menyusup secara diam-diam dari area bawah.

Kapolsek Pancoran Kompol Suminto menyebutkan perkakas yang dibawa korban menjadi indikator kuat adanya niat pengambilan material listrik secara ilegal.

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Kompol Suminto, Selasa (1/9).