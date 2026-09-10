LRT Jakarta Uji Coba Gratis, Kelapa Gading–Manggarai Cuma 28 Menit

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT LRT Jakarta resmi memulai uji coba operasional LRT rute Kelapa Gading–Manggarai secara bertahap sejak Kamis (10/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT LRT Jakarta resmi memulai uji coba operasional LRT rute Kelapa Gading–Manggarai secara bertahap sejak Kamis (10/9).

Jalur sepanjang 12,2 kilometer tersebut mencatatkan waktu tempuh yang cukup singkat, yakni sekitar 28 menit dari titik awal hingga akhir.

Uji coba ini digelar guna menyempurnakan layanan sebelum dibuka secara penuh untuk publik.

Kadishub DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, skema uji coba ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama demi menguji kesiapan operasional secara menyeluruh.

"Uji coba hari ini adalah hasil tindak lanjut rapat kami dengan DJKA. Ini bagian untuk melakukan penyempurnaan layanan, kami menginginkan adanya masukan, saran, dan pendapat masyarakat terkait apa yang kurang," ujar Budi di Jakarta, Kamis (10/9).

Tiga Tahap Uji Coba dan Cara Pendaftaran Warga Pada tahap awal, uji coba menyasar jurnalis media massa. Tahap berikutnya akan melibatkan masyarakat di sekitar lintasan serta warga umum melalui jalur pendaftaran resmi.

Tahap ketiga bakal berlangsung hingga fase peluncuran resmi (launching) dilakukan.

Guna menjajal rute baru ini, masyarakat umum dapat berpartisipasi melalui dua skema, yakni jalur undangan khusus dan pendaftaran mandiri melalui situs web resmi. Selama masa uji coba, penumpang tidak dikenakan biaya alias gratis.

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