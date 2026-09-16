Tarif LRT Kelapa Gading–Manggarai Cuma Rp 8 Selama 8 Hari

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT LRT Jakarta resmi memulai uji coba operasional LRT rute Kelapa Gading–Manggarai secara bertahap sejak Kamis (10/9). (RyandiZahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai resmi beroperasi dengan tarif promo khusus sebesar Rp 8 selama delapan hari bagi seluruh warga DKI Jakarta.
LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9). Sebelum prosesi peresmian, Presiden Prabowo bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjajal langsung perjalanan LRT dari Stasiun Kelapa Gading pukul 13.11 WIB.
Rombongan menempuh perjalanan selama 24 menit dan tiba di Stasiun Manggarai pada pukul 13.35 WIB, sebelum akhirnya Presiden melakukan simulasi tap out kartu elektronik.
"Dengan ini saya Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT jalur Kelapa Gading - Manggarai," ujar Prabowo saat peresmian, Rabu (16/9).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, peresmian rute sepanjang 12,2 kilometer ini diharapkan mampu mendongkrak konektivitas antarwilayah serta mengurai kemacetan di ibu kota. Rute Kelapa Gading–Manggarai ini diproyeksikan mampu melayani puluhan ribu warga setiap harinya.
"LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai ini panjangnya 12,2 km, investasinya Rp 12,1 triliun, dalam satu trainset 270 penumpang dan rencananya bapak Presiden, kalau ini sudah dijalankan maka hariannya kurang lebih 80.000 penumpang setiap harinya," ujar Pramono Anung, Rabu (16/9).
Pramono juga menegaskan bahwa seluruh pendanaan proyek LRT Jakarta ini murni menggunakan dana APBD Pemprov DKI Jakarta dan dibangun oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Sebagai sosialisasi kepada warga, Pemprov memberikan promo tarif khusus yang nyaris gratis selama delapan hari penuh setelah peresmian.
"Selama delapan hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir saja gratis," lanjut Pramono.
Selain operasional rute Kelapa Gading–Manggarai, Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan ekspansi rute LRT Jakarta berikutnya. Pengembangan akan dilanjutkan dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium (JIS), serta dari Velodrome menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh.
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