Pemprov DKI Minta Maaf Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Ditunda

Satu rangkaian kereta LRT melakukan uji coba jalur di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun di Jakarta, Selasa (04/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta maaf atas ditundanya peresmian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai, termasuk kepada warga yang sempat menyesuaikan perjalanan karena rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Manggarai.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyatakan penyesuaian jadwal ini dilakukan agar layanan yang diterima warga benar-benar inklusif.
“Fasilitas akses, informasi, dan layanan prioritas perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian, termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan warga yang berpindah moda di Manggarai,” jelas Chico di Jakarta, Rabu (26/8).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai akan tetap sebesar Rp 5.000 pada masa awal operasional hingga Oktober 2026.
Setelah masa transisi tersebut, Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta.
Pramono menyebut pihaknya juga tengah mempertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait tarif pada masa awal pengoperasian LRT Jakarta.
"Ada kemungkinan angkanya nanti kita memberikan kado sesuatu lah, tapi nanti kami putuskan," kata Pramono.
Kendati demikian, Pramono memastikan 15 golongan di Jakarta tetap mendapatkan layanan transportasi gratis.
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