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Antara
Jumat, 11 September 2026 | 19.39 WIB

LRT Kelapa Gading-Manggarai Diharapkan Kurangi Kemacetan di Jakarta Utara

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT LRT Jakarta resmi memulai uji coba operasional LRT rute Kelapa Gading–Manggarai secara bertahap sejak Kamis (10/9). (RyandiZahdomo/JawaPos.com) - Image

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT LRT Jakarta resmi memulai uji coba operasional LRT rute Kelapa Gading–Manggarai secara bertahap sejak Kamis (10/9). (RyandiZahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari Sulesuryana berharap kehadiran LRT yang Kelapa Gading menuju Manggarai mampu mengurangi kemacetan di Jakarta Utara. 

“Kehadiran LRT ini diharapkan membangun habbit masyarakat menggunakan transportasi publik,” kata Rudy di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan LRT tersebut ditargetkan mampu mengangkut 60 ribu hingga 70 ribu penumpang setiap hari, sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di wilayah Jakarta Utara.

“Kehadiran LRT diharapkan dapat memobilisasi masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum,” ujar Rudy.

Sebelumnya, Rudy juga sempat mengikuti uji coba LRT dari Stasiun Kelapa Gading hingga Manggarai pada Kamis (10/9).

LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang lintasan sekitar 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan Manggarai.

Rudy menilai angkutan tersebut sangat efektif dan dapat menghemat waktu perjalanan, yakni hanya 28 menit dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Manggarai.

Menurut dia, LRT tersebut dapat menjadi solusi bagi warga Jakarta Utara yang hendak menuju Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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