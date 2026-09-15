Jakarta Siap Gelar Konser Ye Live 2026, Jadi Satu-satunya di Asia Tenggara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/9) (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan konser Ye Live in Jakarta 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan momentum ini menjadi peluang emas untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata musik tingkat dunia.
Jakarta terpilih menjadi satu-satunya kota di kawasan Asia Tenggara dan Oseania dalam rangkaian tur global sang musisi tahun ini.
"Pemerintah DKI Jakarta siap memberikan dukungan sepenuhnya. Baik yang berkaitan dengan perhubungan, ekonomi kreatif, maupun Satpol PP, kami libatkan supaya semuanya total football untuk membantu kelancaran jalannya Ye Live di Jakarta," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/9).
Pramono menyatakan akan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mempromosikan potensi Jakarta kepada masyarakat luas, baik skala lokal maupun mancanegara.
"Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Sebab, konser besar, baik di Asia Tenggara maupun Oseania, dipilih ada di Jakarta. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, kita sendiri yang rugi," tambahnya.
Skema Transportasi dan Antisipasi Penumpukan Massa
Penyelenggaraan konser berskala besar ini bertepatan dengan ajang Jakarta Running Festival yang diproyeksikan menyedot 35 ribu hingga 38 ribu peserta. Mengantisipasi potensi kemacetan dan kepadatan mobilitas warga, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah diinstruksikan untuk menyusun rekayasa lalu lintas serta manajemen transportasi sejak dini.
"Kita akan atur transportasi yang memudahkan bagi penonton. Sebab, kalau tidak, pasti ada yang terganggu, apakah maratonnya atau konsernya. Sehingga nanti kami akan bantu," ungkap Pramono.
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