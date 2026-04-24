1.986 Mahasiswa UIN Jakarta Terima KJMU, Wagub Rano Karno Beri Pesan Khusus

JawaPos.com - Sebanyak 1.986 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan, bantuan pendidikan ini bukanlah sekadar bantuan finansial. Ia berharap para mahasiswa mampu mengoptimalkan KJMU untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus membentuk karakter yang tangguh.

Rano Karno juga mengingatkan pentingnya integritas bagi generasi penerus bangsa. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Kami ingin mahasiswa KJMU tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Karena, pendidikan merupakan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial," ujarnya saat hadiri Forum Orientasi Penerima Baru KJMU yang digelar di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Kamis (23/4).

Wagub Rano turut mengingatkan bahwa kuota KJMU sangat berharga karena masih banyak calon mahasiswa lain yang antre untuk mendapatkan kesempatan serupa. Oleh karena itu, ia berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, momentum pembangunan Kota Jakarta yang akan menginjak usia 500 tahun menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa. Ia berharap para penerima KJMU dapat menjadi pemimpin masa depan yang membawa Jakarta ke arah lebih maju.

"Gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, momentum menuju 500 tahun Kota Jakarta menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda. Karena itu, jalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh dan berikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Cerita Inspiratif dari Mahasiswa

Dampak positif KJMU dirasakan langsung oleh Muhammad Kadafi, mahasiswa Fakultas Aqidah dan Filsafat Islam UIN Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa bantuan ini menjadi angin segar bagi keluarganya, terutama mengingat kondisi kesehatan sang ibu yang telah menderita stroke sejak ia masih kecil.

Kadafi mengaku bantuan pemerintah tidak hanya meringankan beban biaya kuliah, tetapi juga memberinya ketenangan pikiran untuk fokus mengejar prestasi.