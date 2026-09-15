El Nino Picu Kekeringan, Rumah Warga Jakarta Mulai Krisis Air

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026).
JawaPos.com - Fenomena kekeringan akibat dampak El Nino mulai memukul pemukiman warga di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa krisis air sudah mulai dirasakan di tingkat rumah tangga.
Pramono memastikan bahwa armada distribusi bantuan air bersih terus beroperasi menyasar titik-titik krisis. Menurutnya seluruh aduan masyarakat, baik melalui aplikasi JAKI maupun laporan langsung, akan segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.
"Jadi sekarang ini memang distribusi air tetap kita lakukan. Saya sudah mendapatkan laporan di beberapa kelurahan ada kekeringan. Dan selalu, laporan itu apakah melalui JAKI ataukah secara langsung, kemudian kita mengantisipasi untuk bisa memberikan bantuan air kepada masyarakat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa (15/9).
Pemprov DKI berharap dampak fenomena cuaca ekstrem El Nino ini tidak memanjang melewati bulan September agar krisis air tanah tidak semakin parah.
Dampak Kekeringan: Potensi Kebakaran hingga Peringatan Bencana BPBD
Dampak dari musim kemarau dan kekeringan panjang ini tak hanya memicu krisis air bersih. Tetapi juga meningkatkan potensi bahaya kebakaran. Pramono menyinggung insiden kebakaran lahan yang sempat terjadi di lapangan sepak bola Mabes Angkatan Udara beberapa waktu lalu menjadi gambaran nyata dampak kekeringan ekstrem saat ini.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi ancaman bencana lain. Termasuk risiko tanah longsor di beberapa kawasan.
Pramono menginstruksikan BPBD untuk bersikap transparan dalam menyampaikan informasi kewaspadaan kepada publik agar masyarakat bisa lebih siap dan mengantisipasi bahaya sejak awal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022