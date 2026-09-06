Krisis Air Gili Trawangan, Gubernur Iqbal Targetkan Suplai Air Segera Normal

JawaPos.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak cepat menangani krisis suplai air bersih yang melanda kawasan destinasi wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Langkah darurat dan koordinasi lintas sektor terus dimaksimalkan agar kebutuhan dasar masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat tidak semakin terganggu.

Krisis air bersih tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah sejak beberapa hari lalu setelah menerima laporan dari Asosiasi General Manager (GM) Hotel di Gili Trawangan. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pariwisata, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Gubernur menjelaskan bahwa persoalan air di kawasan Gili tidak sederhana karena bersinggungan langsung dengan aspek regulasi, izin lingkungan, serta proses hukum yang sedang berjalan. Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan pokok air bersih bagi warga dan wisatawan tetap harus diutamakan.

Untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan sektor pariwisata, Pemprov NTB mendorong skema diskresi operasional bagi perusahaan penyedia air selama kurun waktu enam bulan ke depan. Opsi ini disiapkan sebagai solusi transisi agar pasokan air dapat segera mengalir sembari proses penyelesaian hukum dan perizinan ditempuh.

Langkah kedaruratan tersebut juga telah dikomunikasikan secara langsung oleh Gubernur Iqbal kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Menteri LH, kata Iqbal, menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antar-lembaga.

Dalam pembicaraan tersebut, pihak kementerian menyetujui dan mendukung upaya pencarian solusi darurat atas kondisi krisis air di pulau wisata tersebut.

"Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan (emergency) ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata," ujar Iqbal di sela kunjungannya ke Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria, Minggu, 6 September 2026.

Atas ketidaknyamanan yang terjadi, Gubernur Iqbal menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha pariwisata, hingga para wisatawan. Pihaknya berjanji bersama seluruh pemangku kepentingan akan memastikan air bersih kembali mengalir normal dalam satu hingga dua hari ke depan.

Sebagai penanganan jangka pendek sambil menunggu jaringan pipa utama berfungsi penuh, Pemkab Lombok Utara telah menerjunkan bantuan pengiriman (dropping) air bersih secara berkala untuk kebutuhan harian warga di lokasi terdampak.