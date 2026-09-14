Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Suara usai Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle pada posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih.

Pramono menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pejabat baru yang ditunjuk oleh Istana.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Profesor Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, Senin (14/9).

Pramono Anung menuturkan, perombakan kabinet merupakan wewenang penuh kepala negara. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta siap bersinergi dengan siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan.

"Mengenai reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," ujar Pramono, Senin (14/9).

Pramono menambahkan, hal terpenting saat ini adalah mendukung figur pilihan Presiden agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan maksimal.

"Jadi kalau saya, yang paling penting apa? Ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," tuturnya.

Mendoakan Menkeu Baru dan Harapan Soal Dana Bagi Hasil Saat ditanya mengenai harapan khusus terkait Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Jakarta di bawah kepemimpinan menteri baru, Pramono memberikan doa dan harapan agar pos strategis tersebut membawa dampak positif.