Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Suara usai Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle pada posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih.
Pramono menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pejabat baru yang ditunjuk oleh Istana.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Profesor Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, Senin (14/9).
Pramono Anung menuturkan, perombakan kabinet merupakan wewenang penuh kepala negara. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta siap bersinergi dengan siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan.
"Mengenai reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," ujar Pramono, Senin (14/9).
Pramono menambahkan, hal terpenting saat ini adalah mendukung figur pilihan Presiden agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan maksimal.
"Jadi kalau saya, yang paling penting apa? Ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," tuturnya.
Saat ditanya mengenai harapan khusus terkait Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Jakarta di bawah kepemimpinan menteri baru, Pramono memberikan doa dan harapan agar pos strategis tersebut membawa dampak positif.
"Pokoknya intinya siapa pun yang menjadi menteri, kami mendoakan menteri itu akan sukses. Apalagi ini kan menteri keuangan itu salah satu menteri yang sangat strategis sehingga dengan demikian mudah-mudahan keputusan Bapak Presiden untuk menteri keuangan ini adalah yang terbaik dan kami mendoakan yang terbaik dan sekaligus menyelesaikan banyak hal," kata Pramono.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022