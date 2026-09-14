Simpang Volvo Bakal Ditutup, Pramono Kejar Pembangunan Jalan Tembus Pasar Minggu

JawaPos.com - Perlintasan sebidang di Simpang Volvo, Jakarta Selatan, bakal ditutup seiring langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan proyek jalan tembus sejajar rel di kawasan Pasar Minggu.

Proyek infrastruktur sepanjang 1,7 kilometer tersebut ditargetkan mulai digarap secara fisik hingga rampung sepenuhnya pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi pengerjaan di Jalan Pagu Jaten Raya, Pasar Minggu, pada Senin (14/9).

Pembangunan akses paralel rel ini diproyeksikan menjadi solusi strategis untuk mengurai kemacetan kronis yang kerap melumpuhkan kawasan tersebut.

Rencana konektivitas ini sejatinya bukan gagasan baru. Proyek ini telah dirancang sejak kepemimpinan Gubernur DKI ke-13, Fauzi Bowo, dengan tahapan kajian teknis yang bergulir pada 2013–2014.

Namun, proses pembebasan lahan yang dilakukan bertahap sempat membeku akibat dampak pandemi Covid-19.

"Hari ini saya melakukan pengecekan kembali jalan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Gubernur DKI ke-13 Fauzi Bowo, tetapi sampai hari ini belum terselesaikan," ujar Pramono di lokasi.

Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga kini memprioritaskan pembebasan sisa lahan agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.