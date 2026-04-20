Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Pasar Minggu Jaksel Terbakar, Dua Orang Terluka

Ilustrasi kebakaran. (Antara)
JawaPos.com - Kebakaran melanda Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4) siang. Insiden ini sempat memicu kepanikan di area perkantoran tersebut.
Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal menuturkan, api pertama kali dilaporkan pada pukul 13.35 WIB.
Kebakaran terjadi di poliklinik gedung D Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Ruang server disana pun dikabarkan ikut terbakar.
"Bahwa sekitar pukul 13.35 salah satu karyawan Ibu Umi yang sedang berkerja tiba-tiba melihat api dari ruang server yang sudah membesar, kemudian memberitahu karyawan yang lain agar menghubungi 112 untuk diteruskan ke petugas Damkar," ujarnya, Senin (20/4).
Merespons laporan tersebut, tim pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi kejadian.
Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 13.45 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman.
Sebanyak 19 unit mobil pemadam dengan 75 personel dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.
Upaya pemadaman dilakukan secara bertahap hingga api berhasil dilokalisir pada pukul 14.35 WIB.
Proses pendinginan dimulai pada pukul 15.00 WIB untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyulut kembali kebakaran. Operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 16.52 WIB.
Kebakaran ini berdampak pada area poli klinik di Gedung D. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
