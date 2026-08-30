15 Tahun Jadi Pengemudi, 70 Driver Ojol Berangkat Umrah Gratis

JawaPos.com - Sebanyak 70 mitra pengemudi yang telah bergabung sejak awal operasional pada 2010 mendapat kesempatan berangkat umrah secara gratis sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan dan dedikasi mereka selama bertahun-tahun.

Keberangkatan para mitra pengemudi yang dijuluki Mitra Driver Legend tersebut dilepas dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kemang Timur, Jakarta, Jumat (28/8) malam.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut hadir dan memberikan doa sebelum para mitra berangkat ke Tanah Suci.

Dudy berharap keberangkatan tersebut tidak hanya menjadi pengalaman spiritual bagi para pengemudi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mitra melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

“Pemerintah sangat mendorong peningkatan kesejahteraan Mitra Driver melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri. Semoga inisiatif seperti ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan program serupa, yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan Mitra Driver,” kata Dudy melalui keterangannya.

70 Pengemudi Terpilih Berangkat ke Tanah Suci Para Mitra Driver Legend merupakan pengemudi yang telah bergabung sejak Gojek mulai beroperasi pada 2010.

Mereka menjadi bagian dari perjalanan awal layanan tersebut, ketika operasional masih dilakukan melalui call center, hingga berkembang menjadi ekosistem digital seperti sekarang.

Bagi para penerima, perjalanan menuju Tanah Suci bukan sekadar hadiah setelah bertahun-tahun bekerja.