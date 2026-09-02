Bukan Pembegalan, Driver Ojol Justru Diserang Pakai Pisau saat Tagih Ongkos

JawaPos.com - Polsek Kalideres meluruskan narasi viral di media sosial terkait dugaan pembegalan di Jalan Menceng Toram, Kalideres, Jakarta Barat.

Polisi memastikan insiden tersebut merupakan kasus penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat pelaku tak mau membayar ongkos, bukan aksi pembegalan.