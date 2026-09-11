Bau Menyengat Ungkap Penemuan Jasad Pria di Dalam Kamar Mandi Kos Kemayoran

Ilustrasi jenazah. (JawaPos)
JawaPos.com - Warga Jalan Utan Panjang III, Kemayoran, Jakarta Pusat, digegerkan oleh penemuan jasad seorang pria di dalam kamar mandi sebuah rumah indekos pada Jumat (11/9) pagi. Korban diketahui berinisial I, 40, warga Utan Panjang.
Penemuan ini bermula dari kecurigaan seorang saksi S yang berniat menjenguk korban sekitar pukul 04.50 WIB. Subardi menduga korban sedang jatuh sakit lantaran sudah dua hari tidak terlihat.
Namun, saat menyambangi kamar kos korban, Subardi justru mencium bau tidak sedap yang sangat menyengat dari dalam ruangan. Setelah diperiksa ke arah kamar mandi, ia menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi terduduk di atas toilet.
"Bahwa benar korban telah ditemukan sudah tidak bernyawa dengan posisi korban duduk diatas toilet menggunakan kos kutang berwarna putih dan tidak menggunakan celana," ujar Kanit Reskrim Polsek Kemayoran Iptu Boedi Setiadi, Jumat (11/9).
Mendapati kejadian tersebut, saksi S langsung mengabarkan informasi itu kepada saksi lain, JRP. Ia kemudian menghubungi call center kepolisian 110 untuk melaporkan penemuan jasad tersebut.
Petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran segera meluncur ke lokasi kejadian usai menerima laporan warga sekira pukul 07.45 WIB. Petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) untuk proses penyelidikan awal.
Tim Identifikasi (Pusident) Polres Metro Jakarta Pusat tiba di lokasi sekitar pukul 08.20 WIB untuk melakukan olah TKP secara menyeluruh guna mengumpulkan bukti-bukti petunjuk.
Usai olah TKP selesai, sekitar pukul 08.45 WIB jasad korban dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit untuk pemeriksaan medis lebih lanjut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memastikan penyebab pasti kematian korban. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban.
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Jawa Pos
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