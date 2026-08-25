Jenazah Pria 29 Tahun Mengapung di Perairan Tanjung Perak Surabaya, Polisi Identifikasi

JawaPos.com - Sesosok jenazah pria ditemukan mengapung di perairan kawasan Pelabuhan Jamrud, Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (25/8) pagi.

dari identitas yang terbawa di tubuhnya, jenazah tersebut diketahui berinisial M, 29, warga Kabupaten Bangkalan.

Penemuan tersebut dilaporkan sekitar pukul 08.16 WIB. Petugas gabungan dari Ditpolairud Polda Jatim dan BPBD Kota Surabaya kemudian bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dari tengah laut.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke Markas Polairud Polda Jatim. Tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya melakukan identifikasi untuk memastikan identitas korban.

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Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novitasari mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

“Korban warga Dusun Berbeluk Timur, Kelurahan Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan,” kata Linda.

Menurut dia, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan di sekitar area sebelum proses evakuasi dilakukan.

“Untuk jenazah korban sendiri berada di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Petugas tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan area sekitar,” ujarnya.

Setelah proses identifikasi selesai, jenazah kemudian dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Dr Soetomo menggunakan ambulans PMI Kota Surabaya.