BPBD Surabaya Evakuasi Jenazah Kakek Tertemper Kereta di Krembangan

JawaPos.com - BPBD Kota Surabaya mengevakuasi jenazah seorang kakek berinisial MU (70) yang diduga tertemper kereta api di Jalan Pasar PPI Kecamatan Krembangan, Kamis (3/9) pukul 14.42 WIB.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan petugas TGC Utara dan Posko Utara tiba di lokasi pengecekan awal dan medapati korban sudah meninggal dunia.

"Posko terpadu Utara langsung menyesuaikan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara," kata Linda.

Tak selang beberapa lama tim inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak tiba melakukan identifikasi.

"Selanjutnya untuk jenazah dibawa ke Kamar jenazah RS Soetomo menggunakan ambulance PMI," katanya.