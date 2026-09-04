BPBD Surabaya Evakuasi Jenazah Kakek Tertemper Kereta di Krembangan

BPBD Surabaya evakuasi jenazah kakek tertemper kereta api di Krembangan. (Dok. 112)
JawaPos.com - BPBD Kota Surabaya mengevakuasi jenazah seorang kakek berinisial MU (70) yang diduga tertemper kereta api di Jalan Pasar PPI Kecamatan Krembangan, Kamis (3/9) pukul 14.42 WIB.
Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan petugas TGC Utara dan Posko Utara tiba di lokasi pengecekan awal dan medapati korban sudah meninggal dunia.
"Posko terpadu Utara langsung menyesuaikan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara," kata Linda.
Tak selang beberapa lama tim inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak tiba melakukan identifikasi.
"Selanjutnya untuk jenazah dibawa ke Kamar jenazah RS Soetomo menggunakan ambulance PMI," katanya.
Linda mengatakan tidak ada yang mengetahui pasti kronologi kejadian. Insiden ini langsung ditangani oleh jajaran kepolisian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah