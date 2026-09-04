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Ardini Pramitha
Jumat, 4 September 2026 | 11.30 WIB

BPBD Surabaya Evakuasi Jenazah Kakek Tertemper Kereta di Krembangan

BPBD Surabaya evakuasi jenazah kakek tertemper kereta api di Krembangan. (Dok. 112) - Image

BPBD Surabaya evakuasi jenazah kakek tertemper kereta api di Krembangan. (Dok. 112)

JawaPos.com - BPBD Kota Surabaya mengevakuasi jenazah seorang kakek berinisial MU (70) yang diduga tertemper kereta api di Jalan Pasar PPI Kecamatan Krembangan, Kamis (3/9) pukul 14.42 WIB. 

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan petugas TGC Utara dan Posko Utara tiba di lokasi pengecekan awal dan medapati korban sudah meninggal dunia. 

"Posko terpadu Utara langsung menyesuaikan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara," kata Linda. 

Tak selang beberapa lama tim inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak tiba melakukan identifikasi. 

"Selanjutnya untuk jenazah dibawa ke Kamar jenazah RS Soetomo menggunakan ambulance PMI," katanya. 

Linda mengatakan tidak ada yang mengetahui pasti kronologi kejadian. Insiden ini langsung ditangani oleh jajaran kepolisian.

Editor: Edy Pramana
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