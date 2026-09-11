Pramono Tanggapi Pengiriman Siswa Demo ke Barak TNI: Supaya Cinta Negara

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait puluhan pelajar asal Jakarta yang dikirim ke barak militer.

Langkah ini diambil usai para siswa tersebut diamankan polisi dalam aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 lalu.

Dari total 29 siswa yang terdata, sebanyak 27 orang dipastikan mengikuti program Pembekalan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya di fasilitas Standby Force TNI, Citeureup, Bogor.

Pramono menilai program pembinaan tersebut sebagai langkah positif untuk membentuk karakter generasi muda, khususnya bagi peserta didik yang sempat berhadapan dengan hukum.

"Ini adalah program bela negara. Menurut saya, program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri," ujar Pramono dikutip Jumat (11/9).

Pramono menegaskan bahwa program penggalangan karakter ini tidak hanya diikuti oleh pelajar dari ibu kota.

Sejumlah peserta dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Bekasi turut dikirim untuk mengikuti pembekalan serupa.

"Memang Jakarta juga ikut mengirimkan dari Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, dan sebagainya. Dari Jakarta sendiri yang diberangkatkan awalnya 29, tetapi yang mengikuti program itu 27," jelas Pramono.