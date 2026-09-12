Kasus Kematian Bambang, Pakar Ingatkan Polda Metro Jaya Selesaikan Kasus dengan Menyeluruh

JawaPos.com - Polda Metro Jaya dikabarkan telah menangkap tiga orang pelaku pengeroyokan Bambang Setiawan hingga tewas.

Nah, agar menyeluruh, menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, Polda Metro Jaya perlu diingatkan, pertama, pada malam itu, bukan hanya Bambang, Fatur pun cedera parah dikeroyok.

”Perkiraan saya, pelaku pengeroyokan Bambang dan Fatur adalah orang-orang yang berbeda. Jadi, PMJ berikutnya perlu tangkap para pelaku pengeroyokan Fatur,” kata Reza.

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Kedua, menurut dia, jika dari pemeriksaan terhadap tiga orang yang sudah diamankan itu terungkap ada orang-orang lain yang ikut mengeroyok Bambang, Polda Metro Jaya juga harus memburu mereka.

”Saat mendampingi Kak Seto Mulyadi bersilaturahim ke keluarga Fatur, saya dengar kisah yang mirip dengan perbincangan di bawah ini. Yaitu, setelah Fatur dibawa ke bangunan tertentu di dekat gedung DPR dan dipaksa mengaku sebagai provokator, di tempat yang sama juga ada sekian banyak orang lainnya yang mendapat perlakuan serupa,” tandas Reza.

Bisa dipastikan, lanjut dia, pengeroyok Fatur berbeda pula dengan pihak-pihak yang membawa sekian banyak orang tadi ke gedung tersebut.

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Agar tidak terjadi tebang pilih, pihak-pihak tersebut pun semestinya diamankan Polda Metro Jaya.

”Keempat, apakah dua dari tiga orang yang sudah PMJ amankan di Bogor itu adalah dua orang yang juga sudah polisi buatkan sketsa wajahnya. Jika berbeda satu sama lain, maka semoga PMJ tidak berhenti mencari dua orang pada sketsa wajah itu,” papar Reza.