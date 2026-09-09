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Antara
Rabu, 9 September 2026 | 23.44 WIB

Seorang Pria terekam CCTV Ambil Laptop dan iPad yang Tertinggal di Transjakarta

Tangkapan layar seorang pria mengambil laptop dan iPad yang tertinggal di bus Transjakarta di Blok M, Jaksel, yang terekam melalui rekaman CCTV pada Rabu (9/9). (ANTARA/Instagram @seputar_jaksel/Luthfia Miranda Putri)

JawaPos.com - Seorang pria terekam melalui kamera pengawas (CCTV) mengambil laptop merk MacBook dan tablet iPad milik penumpang yang tertinggal di bus Transjakarta.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Sudah buat LP (laporan polisi) di Polsek, sementara masih proses lidik," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru AKP Andre JR Simamora kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi yang beredar, tas berisi MacBook dan iPad tersebut tertinggal di dalam bus Transjakarta ketika berada di Jalur 3 Blok M.

Pemilik baru menyadari barang miliknya tertinggal setelah turun dari bus.

Pemilik lalu berupaya menelusuri keberadaan barang itu dengan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, perangkat yang disebut tertinggal masih terlihat berada di dalam bus.

Tak lama kemudian, tampak seorang pria mengenakan pakaian berwarna merah mengambil barang tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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