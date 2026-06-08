Spesifikasi Laptop Infinix Xbook 15 yang Dianggap Cocok untuk Work From Anywhere

JawaPos.com - Infinix resmi menghadirkan laptop Infinix Xbook 15 yang hadir dengan kombinasi spesifikasi dan fitur yang ditujukan untuk menunjang produktivitas pengguna yang aktif bekerja dari berbagai lokasi. Hal ini diklaim sesuai dengan tren work from anywhere atau bekerja dari berbagai lokasi yang terus berkembang, terutama di kalangan pekerja muda.

Kini, fleksibilitas dalam menentukan tempat kerja membuat aktivitas profesional tidak lagi bergantung pada ruang kantor konvensional. Bekerja dari rumah, kafe, ruang kerja bersama, hingga saat bepergian kini menjadi bagian dari pola kerja yang semakin umum.

Perubahan tersebut turut memengaruhi kebutuhan terhadap perangkat kerja, khususnya laptop. Selain menawarkan kinerja yang mumpuni, laptop juga dituntut memiliki desain yang mendukung mobilitas, daya tahan untuk penggunaan harian, serta fitur yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi secara daring.

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“Laptop Infinix Xbook 15 hadir sebagai perangkat yang dirancang untuk mendukung gaya work from anywhere dengan pendekatan yang lebih seimbang,” kata Infinix dalam keterangan resminya, Senin (8/6).

Spesifikasi laptop Infinix Xbook 15! Dari sisi performa, perangkat ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5000 Series yang mampu mendukung berbagai kebutuhan produktivitas harian. Mulai dari mengerjakan dokumen, membuka banyak aplikasi sekaligus, menjelajahi internet, hingga mengikuti rapat virtual dapat dilakukan dengan lebih lancar dan stabil.

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Untuk menunjang kecepatan kerja, laptop ini juga dibekali penyimpanan SSD PCIe berkapasitas hingga 1TB. Kehadiran SSD memungkinkan proses membuka aplikasi, mengakses dokumen, maupun memindahkan file berlangsung lebih cepat sehingga aktivitas kerja terasa lebih responsif.

Pada sektor visual, layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi FHD+ dan rasio screen-to-body mencapai 85 persen memberikan area tampilan yang lebih luas. Ruang kerja yang lega dapat membantu pengguna bekerja lebih nyaman, terutama saat harus menatap layar dalam waktu yang cukup lama.

Kenyamanan penggunaan juga didukung keyboard dengan tiga tingkat pencahayaan (backlight) serta jarak tekan tombol 1,5 mm. Kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman mengetik yang tetap nyaman, termasuk saat digunakan di lingkungan dengan pencahayaan terbatas.