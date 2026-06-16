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Rian Alfianto
Selasa, 16 Juni 2026 | 21.12 WIB

Apa Itu RAM dan ROM? Kenapa Penting untuk Dipertimbangkan saat akan Membeli Laptop

Ilustrasi berbagai laptop yang tersedia di pasar. (Rian Alfianto/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi berbagai laptop yang tersedia di pasar. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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