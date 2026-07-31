Respons Kebarakan Seal di Tol Cikampek, BYD Motor Indonesia Nyatakan Investigasi masih Berjalan

Mobil listrik BYD Seal terbakar di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (31/7) pagi pukul 07.30 WIB. (Instagram: @ckp.info)
JawaPos.com - Perwakilan PT BYD Motor Indonesia akhirnya buka suara terkait insiden mobil listrik BYD Seal terbakar. Kejadian terjadi di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (31/7) pagi pukul 07.30 WIB.
Kejadian tersebut menarik perhatian para pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Head of Marketing PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan, mengatakan, pihaknya turut prihatin atas insiden tersebut.
“Menanggapi insiden yang melibatkan salah satu unit BYD di ruas Tol Cikampek, tentunya kami turut prihatin atas kejadian tersebut. Kami telah berkomunikasi langsung dengan pemilik, dan memastikan tidak terdapat korban jiwa,” kata Luther saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (31/7).
Dia menjelaskan, tim aftersales BYD segera turun menangani kejadian setelah kebakaran. Proses investigasi masih dilakukan secara menyeluruh.
“Keselamatan & ketenangan pengendara adalah prioritas kami saat ini, dan tentunya kami akan sampaikan apabila telah terdapat informasi lebih lanjut,” tukasnya.
Kejadian ini viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @ckpinfo. Hingga kini belum ada informasi resmi penyebab kebakaran BYD Seal.
Api kabarnya sudah berhasil dipadamkan. Melihat hal ini, sejumlah netizen pun bereaksi di media sosial.
Salah satunya dogo.chick** yang menegaskan saat ini adalah waktu tepat untuk menghujat mobil asal Tiongkok. “Waw mobil China EV, inilah saat yang tepat untuk menghujat, ada mobil Jepang, malah beli mobil China EV,” ungkapnya.
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